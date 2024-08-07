Вице-президент АТОР Мурадян рассказал, что карты «Мир» по-прежнему работают на Кубе, в Мьянме и Иране

Карты российской платежной системы «Мир» без каких-либо ограничений работают на Кубе и, ограниченно, в Мьянме и Иране. Об этом ОТР рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Ограничения по картам в последних двух странах, по словам эксперта, связаны с покрытием территории и сфер сервиса, где их принимают.

Картами «Мир» также можно воспользоваться в Белоруссии, Южной Осетии, Абхазии, Таджикистане, Армении, Азербайджане, Казахстане, в некоторых банках Вьетнама, Венесуэле, Лаосе. В ОАЭ можно расплачиваться картами UnionPay, выпущенными в России, добавил Мурадян.