Картаполов раскрыл, почему из Макрона не выйдет Наполеона

Франция метит в мировые лидеры, но не сможет этого добиться, так как нового Наполеона Бонапарта из президента республики Эммануэля Макрона не получится. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Франция пытается занять лидирующую роль в европейском пространстве и пытается занять место Соединенных Штатов», — уточнил парламентарий.

Он добавил, что как ни примеряй на Макрона шляпу-двууголку, все равно из него Наполеона не выйдет.

«Это просто жалкие попытки», — заключил Картаполов.

До этого стало известно, что президент Франции после окончания срока может уйти из политики. Журналисты попросили Макрона прокомментировать свое заявление, но тот отказался. В итоге СМИ предположили, что французский лидер намерен покинуть политическую сцену после окончания срока в 2027 году.