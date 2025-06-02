Кароль Навроцкий стал новым президентом Польши

Кандидата от оппозиции Кароля Навроцкого избрали президентом Польши. Об этом сообщил избирательный комитет республики после обработки 100% бюллетеней.

Во втором туре голосования Навроцкий смог набрать 50,89% голосов. Кандидат от правящей «Гражданской коалиции», соперник Навроцкого Рафал Тшасковский получил 49,11%.

По данным избиркома, Тшасковский получил 10 237 177 голосов и завоевал симпатии всей центральной и западной части страны, тогда как Навроцкий набрал 10 606 628 голосов и выиграл в шести из 15 воеводств, в основном в восточных регионах Польши.

Явка на выборах во втором туре составила 71,63%.

Ранее Навроцкий предложил Тшасковскому вместе пройти тест на наркотики. По его словам, общественное мнение и и избиратели имеют право знать, какие субстанции присутствуют в организмах политиков.