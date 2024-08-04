Карманники заполнили парижское метро, обворовывая приехавших на Олимпиаду туристов

Прибывшие на летнюю Олимпиаду в Париже туристы для своих передвижений по городу стали активно использовать метрополитен. Об этом сообщила «Российская газета» .

Парижская подземка функционирует исправно, при том этим летом ей уже исполнилось 124 года.

Издание отмечает, что набор «карне» из 10 билетов можно приобрести за 32 евро, но те, кто озаботился этим вопросом заранее, сумел сэкономить, отдав всего 17,35 евро. Покупка одного билета обойдется в четыре евро, так как местные власти в дни Олимпиады увеличили цены. Это касается не только проезда, но и посещения Лувра и Эйфелевой башни.

Туристы редко пользуются автобусом, так как дороги в городе либо перекрыли, либо частично заблокировали из-за Игр. Можно только пройти пешком, поэтому даже местные жители предпочитают не пользоваться личным транспортом до конца соревнований. Нелегко пришлось и парижским таксистам, которые не могут заработать из-за пробок.

При этом в Париже активизировались карманники, причем это часто девочки 13-14 лет, не подпадающие под уголовные статьи. Они обчищают карманы иностранцев в метро и в других местах их скопления.

Ранее сообщили, что власти Франции потратили на Олимпиаду почти 11 миллиардов евро.