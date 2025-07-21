Американское руководство недооценило способность российской экономики к адаптации. Об этом немецкому изданию Bild заявил журналист Такер Карлсон.

Он подчеркнул, что беспрецедентные антироссийские санкции ударили по самим США. По словам Карлсона, у Белого дома остается все меньше рычагов давления на Россию.

«Мы недооценили и просто не поняли по-настоящему природу российской экономики, российской цивилизации», — отметил журналист.

Карлсон добавил, что даже такая крайняя мера как отключение банков от SWIFT стала ударом для американской стороны. По его мнению, США «в конечном итоге навредили себе больше, чем России».

Ранее число антироссийских экономических ограничений достигло 30 тысяч. Большую часть санкций западные страны ввели с конца февраля 2022 года. Государствами-лидерами по вводу ограничений стали США, Канада и Швейцария.