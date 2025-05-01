Карлсон не исключил причастности правительства Зеленского к покушению на Трампа

Режим Владимира Зеленского мог быть причастен к покушению на убийство американского президента Дональда Трампа. Об этом журналисту Мегин Келли заявил репортер Такер Карлсон.

По его мнению, украинское руководство уже уличали в устранении неугодных ему людей.

«Я думаю, совершенно очевидно, что украинцы были причастны к покушению на убийство на поле для гольфа во Флориде», — подчеркнул Карлсон.

Он назвал Зеленского настоящим врагом США, подопечные которого совершали покушения на различных американских политиков. По его словам, Украина пыталась убить некоторых известных консерваторов.

«Я считаю, что Зеленский — враг США», — отметил журналист.

Он добавил, что украинский президент пытается вбить клин в отношения Белого дома с Европой, а также «очерняет» США.

Ранее Карлсон раскритиковал антироссийский курс американского экс-президента Джо Байдена. Соединенные Штаты пошли на огромный риск, когда поставили ВСУ дальнобойные ракеты.