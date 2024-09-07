Карл пошел на поправку? Врачи сделали осторожный прогноз
Daily Mail: состояние больного раком Карла III показывает положительную динамику
Состояние больного раком короля Великобритании Карла III показывает положительную динамику. Об этом сообщила газета Daily Mail.
«Здоровье должно оставаться приоритетом номер один, хоть и двигается по очень позитивной траектории», — заявил журналистам источник в королевской семье.
Монарх отметит 8 сентября вторую годовщину своего правления. Как рассказал собеседник издания, в третий год король намерен появляться на публичных мероприятиях настолько часто, насколько это возможно.
В годовщину вступления на престол Карл III посетит церковь и проведет день в уединенных молитвах. Памятная дата наступит во время его летних каникул в замке Балморал в Шотландии.
Ранее жена британского короля Карла III королева Камилла заявила, что ее супруг «чувствует себя очень хорошо». О заболевании монарха стало известно в феврале. В пресс-службе Букингемского дворца не сообщили, где именно обнаружили опухоль.