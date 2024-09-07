Карл пошел на поправку? Врачи сделали осторожный прогноз

Daily Mail: состояние больного раком Карла III показывает положительную динамику

Фото: РИА «Новости»

Состояние больного раком короля Великобритании Карла III показывает положительную динамику. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Здоровье должно оставаться приоритетом номер один, хоть и двигается по очень позитивной траектории», — заявил журналистам источник в королевской семье.

Монарх отметит 8 сентября вторую годовщину своего правления. Как рассказал собеседник издания, в третий год король намерен появляться на публичных мероприятиях настолько часто, насколько это возможно.

В годовщину вступления на престол Карл III посетит церковь и проведет день в уединенных молитвах. Памятная дата наступит во время его летних каникул в замке Балморал в Шотландии.

Ранее жена британского короля Карла III королева Камилла заявила, что ее супруг «чувствует себя очень хорошо». О заболевании монарха стало известно в феврале. В пресс-службе Букингемского дворца не сообщили, где именно обнаружили опухоль.

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