Карл пошел на поправку? Врачи сделали осторожный прогноз

«Здоровье должно оставаться приоритетом номер один, хоть и двигается по очень позитивной траектории», — заявил журналистам источник в королевской семье.

Монарх отметит 8 сентября вторую годовщину своего правления. Как рассказал собеседник издания, в третий год король намерен появляться на публичных мероприятиях настолько часто, насколько это возможно.

В годовщину вступления на престол Карл III посетит церковь и проведет день в уединенных молитвах. Памятная дата наступит во время его летних каникул в замке Балморал в Шотландии.

Ранее жена британского короля Карла III королева Камилла заявила, что ее супруг «чувствует себя очень хорошо». О заболевании монарха стало известно в феврале. В пресс-службе Букингемского дворца не сообщили, где именно обнаружили опухоль.