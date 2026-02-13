Карл III не давал брату Эндрю деньги для выплаты жертве Эпштейна
Times: Карл III не давал принцу Эндрю деньги, чтобы откупиться от обвинений
Король Великобритании Карл III не давал взаймы своему брату принцу Эндрю денег для урегулирования иска американки Вирджинии Джуфре, обвинявшей его в изнасиловании. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник, близкий к монарху.
Ранее в Сети появлялась информация, что Эндрю занял у матери — королевы Елизаветы II — семь миллионов фунтов, из фонда принца Филиппа — еще три миллиона, а Карл III якобы добавил 1,5 миллиона. Остальную сумму, по слухам, собрали другие члены семьи. В Букингемском дворце дистанцировались от утверждений в адрес короля.
Джуфре, одна из жертв Джеффри Эпштейна, заявила, что в 17-летнем возрасте ее принуждали к сексу с несколькими мужчинами, включая принца Эндрю. В 2019 году из-за скандала он отказался от официальных обязанностей, в 2022-м лишился воинских званий и покровительства организаций. В октябре 2025 года Эндрю объявил об отказе от титула герцога Йоркского, а позже его лишили и титула «принц».
На протяжении многих лет он отвергал обвинения, но в итоге пошел на внесудебное соглашение и выплатил компенсацию. В апреле 2025 года Вирджиния Джуфре покончила с собой.