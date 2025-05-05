Кардиналы прибыли в Ватикан для участия в конклаве

В Риме собрались все 133 кардинала, имеющие право голоса на выборах папы римского. Об этом сообщила пресс-служба Ватикана.

Конклав начнется в среду, 7 мая. По многолетней традиции голосование станет закрытым и пройдет дважды в день. Для избрания нужно собрать две трети голосов плюс один. Жеребьевка для распределения комнат кардиналов уже состоялась.

«Кардиналы проводят десятую генеральную конгрегацию, чтобы подготовиться к предстоящему конклаву и продолжить обсуждение состояния Церкви и своих надежд на будущее», — отметили в Ватикане.

Ранее стало известно, что могилу папы Франциска в базилике Санта-Мария-Маджоре посетили больше 30 тысяч человек. Верующие со всего мира выстраиваются в гигантскую очередь, чтобы поклониться почившему понтифику.