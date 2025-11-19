Капитана затонувшего в Хургаде батискафа с россиянами отпустили до приговора

Суд отпустил на свободу до вынесения приговора капитана затонувшей у побережья Хургады туристической подлодки «Синдбад». Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Суд освободил капитана подлодки „Синдбад“ без каких-либо личных и финансовых гарантий», — отметил источник агентства.

Представители защиты капитана в суде просили освобождения до вынесения приговора по данному делу.

Прогулочный батискаф с 45 туристами из России 27 марта потерпел крушение у берегов Хургады. В результате ЧП погибли семь россиян. Затопление батискафа началось рядом с морской платформой во время посадки. Расследование причин происшествия в Египте продолжается до сих пор.

Капитан батискафа заявлял, что в одиночку работал на судне, несмотря на просьбы нанять еще работников. Подсудимый утверждал, что помогал пассажирам выйти из тонущего судна. На берег он сошел последним.