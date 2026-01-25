Капитана шедшего из России танкера Grinch задержали во Франции

Французские правоохранители задержали капитана танкера Grinch, который остановили в Средиземном море из-за подозрений в несоответствии регистрационных данных. Об этом со ссылкой на прокуратуру Марселя сообщил ТАСС .

Судно Grinch сопроводили к южному побережью на стоянку в заливе Фос-сюр-Мер.

Задержанный 58-летний капитан является гражданином Индии, суд отправил его под стражу.

Мужчину подозревают в хождении на судне без флага. Наказание по этой статье Транспортного кодекса Франции может составлять до одного года лишения свободы и штраф в размере до 150 тысяч евро. Также капитана могут лишить права на навигацию в территориальных водах республики сроком до трех лет.

«Цель расследования — проверить действительность флага, под которым ходит нефтяной танкер, и документов, необходимых для его эксплуатации», — уточнили в прокуратуре.

Танкер следовал из Мурманска. Французская сторона не уведомила посольство России о задержании судна. Дипломатическая миссия выяснит, были ли на борту российские граждане.