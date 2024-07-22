Канцлер ФРГ признался, что смотрит ламповый телевизор
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что так и не заменил ламповый телевизор на современный
Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что до сих пор пользуется ламповым телевизором, не уточнив конкретной модели. Об этом сообщило издание Bild.
Немецкий канцлер только пояснил, что это телевизор с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ). Об этом он рассказал во время выступления на мероприятии в Дрездене 19 июля, одной из главных тем которого были электромобили и нежелание немцев покупать их.
«И тут Шольц признается: у него дома до сих пор стоит ламповый телевизор. Это старая вещь, но она до сих пор исправна», — говорится в материале.
Издание предположило, что этому устройству, вероятно, столько же лет, сколько и любимому портфелю Шольца, в котором по его же признанию он носит бумаги вот уж 40 лет.
Кроме того, канцлер отметил на мероприятии, что при просмотре каталогов с новыми моделями часто задумывается о том, как скоро эти устройства устареют. В результате он до сих пор не приобрел более современный телевизор.
Ранее сербский лидер Александр Вучич напомнил европейским политикам, в том числе и Шольцу, сравнивающих себя с экс-премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем, с кем тот делил Восточную Европу.