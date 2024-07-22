Канцлер ФРГ признался, что смотрит ламповый телевизор

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что так и не заменил ламповый телевизор на современный

Фото: РИА «Новости»

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что до сих пор пользуется ламповым телевизором, не уточнив конкретной модели. Об этом сообщило издание Bild.

Немецкий канцлер только пояснил, что это телевизор с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ). Об этом он рассказал во время выступления на мероприятии в Дрездене 19 июля, одной из главных тем которого были электромобили и нежелание немцев покупать их.

«И тут Шольц признается: у него дома до сих пор стоит ламповый телевизор. Это старая вещь, но она до сих пор исправна», — говорится в материале.

Издание предположило, что этому устройству, вероятно, столько же лет, сколько и любимому портфелю Шольца, в котором по его же признанию он носит бумаги вот уж 40 лет.

Кроме того, канцлер отметил на мероприятии, что при просмотре каталогов с новыми моделями часто задумывается о том, как скоро эти устройства устареют. В результате он до сих пор не приобрел более современный телевизор.

Ранее сербский лидер Александр Вучич напомнил европейским политикам, в том числе и Шольцу, сравнивающих себя с экс-премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем, с кем тот делил Восточную Европу.

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