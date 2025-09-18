Канцлер ФРГ оценил будущее страны без евреев
Канцлер Мерц: у Германии не будет хорошего будущего без евреев
Светлое будущее Германии невозможно представить без еврейского народа. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, его процитировала газета Tagesschau.
Он выступил по случаю 75-летия Центрального совета евреев и выразил сожаления в связи с участившимися вспышками антисемитизма.
«Федеративная республика была бы навсегда вырвана с корнем без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране <…>. Я хотел бы сказать сегодня евреям в Германии: без вас не может быть хорошего будущего для Федеративной Республики», — сказал канцлер.
По его словам, после обострения конфликта на Ближнем Востоке осенью 2023 года антисемитские настроения в мире усилились. Мерц призвал проявить гражданское мужество и заявил, что Германия стоит на страже безопасности Израиля.
Ранее Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку израильской стороны на фоне эскалации в Газе. Председатель организации Урсула фон дер Ляйен призвала стороны конфликта немедленно прекратить бои, освободить заложников и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи.