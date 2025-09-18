Канцлер ФРГ оценил будущее страны без евреев

Канцлер Мерц: у Германии не будет хорошего будущего без евреев

Светлое будущее Германии невозможно представить без еврейского народа. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, его процитировала газета Tagesschau .

Он выступил по случаю 75-летия Центрального совета евреев и выразил сожаления в связи с участившимися вспышками антисемитизма.

«Федеративная республика была бы навсегда вырвана с корнем без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране <…>. Я хотел бы сказать сегодня евреям в Германии: без вас не может быть хорошего будущего для Федеративной Республики», — сказал канцлер.

По его словам, после обострения конфликта на Ближнем Востоке осенью 2023 года антисемитские настроения в мире усилились. Мерц призвал проявить гражданское мужество и заявил, что Германия стоит на страже безопасности Израиля.

Ранее Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку израильской стороны на фоне эскалации в Газе. Председатель организации Урсула фон дер Ляйен призвала стороны конфликта немедленно прекратить бои, освободить заложников и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи.