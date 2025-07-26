Канцлер ФРГ анонсировал новые действия по Ближнему Востоку со стороны Европы
Мерц: Германия, Франция и Великобритания предпримут «шаги» по Ближнему Востоку
Германия, Франция и Великобритания в ближайшие дни совместно предпримут «шаги», касающиеся ближневосточной политики. Об этом заявил в соцсети X канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Он рассказал о телефонных переговорах, во время которых руководства трех стран достигли определенных договоренностей. Мерц пообещал «в тесной координации» с президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером предпринять новые шаги по Ближнему Востоку.
Ранее Французский президент сообщил о намерении официально признать Палестину государством на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
Он также отметил необходимость урегулировать конфликт в секторе Газа и обеспечить жизнеспособность региона. Макрон добавил, что для этого нужно полностью признать Израиль.
Возможное признание Палестины со стороны Британии не исключил и Стармер, сообщила НСН. Он допустил, что это произойдет после прекращения огня в анклаве.