Канцлер ФРГ анонсировал новые действия по Ближнему Востоку со стороны Европы

Германия, Франция и Великобритания в ближайшие дни совместно предпримут «шаги», касающиеся ближневосточной политики. Об этом заявил в соцсети X канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Он рассказал о телефонных переговорах, во время которых руководства трех стран достигли определенных договоренностей. Мерц пообещал «в тесной координации» с президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером предпринять новые шаги по Ближнему Востоку.

Ранее Французский президент сообщил о намерении официально признать Палестину государством на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Он также отметил необходимость урегулировать конфликт в секторе Газа и обеспечить жизнеспособность региона. Макрон добавил, что для этого нужно полностью признать Израиль.

Возможное признание Палестины со стороны Британии не исключил и Стармер, сообщила НСН. Он допустил, что это произойдет после прекращения огня в анклаве.