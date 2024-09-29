Канцлер Австрии признал поражение своей партии на выборах в парламент
Канцлер Австрии Нехаммер признал, что его партия проиграла на выборах
Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал поражение своей фракции «Австрийская народная партия» на парламентских выборах. Об этом он заявил на пресс-конференции после голосования.
«Да, это была гонка на выбывание. Мы не заняли первое место. Сейчас наша задача — разобраться, почему радикально настроенные люди получают больше голосов, чем мы, представляющие силу и разум», — сказал Нехаммер.
По его словам, все обещания партии будут воплощены в жизнь после выборов. При этом канцлер не стал отвечать на вопрос о возможности организовать правительственную коалицию с правой «Австрийской партии свободы». Также он предложил сначала подождать окончательных подсчетов голосов.
В воскресенье в Австрии состоялись выборы в Национальный совет республики. По данным телеканала ORF, первое место заняла АПС с результатом в 29,1%.
Ранее Нехаммер заявил, что Австрия готова принять на своей территории переговоры по урегулированию конфликта на Украине.