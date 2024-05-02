Жителя Бурятии обвинили в убийстве ребенка и сокрытии тела в стиральной машине | 360°

Криминал 02 мая 2024, 20:10 Жителя Бурятии обвинили в убийстве ребенка и сокрытии тела в стиральной машине РИА «Новости»

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Жителя Бурятии обвинили в истязании и убийстве четырехлетнего пасынка. Тело мальчика нашли в барабане стиральной машины, расположенной в гараже, пристроенном к дому семьи. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по республике.

По данным следствия, 27 апреля мальчик находился дома с сожителем матери. Мужчина за различные незначительные провинности в течение дня бил ребенка, в том числе по голове.

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«Мальчик потерял сознание и скончался. Злоумышленник спрятал тело малыша в барабане стиральной машинки в гараже, после чего сложил одеяло в детской кроватки таким образом, что оно имитировало формы ребенка, и затем сообщил родственникам, что мальчик спит», — передали в СК.

Исчезновение сына мать обнаружила только ночью. К поискам ребенка подключились правоохранители и волонтеры.

Позже сожителя женщины проверили на детекторе лжи. Анализ показал, что мужчина знает, где ребенок. При дополнительном осмотре дома и территории удалось найти тело мальчика.

Также выяснилось, что отчим регулярно избивал ребенка, принося ему боль и психические страдания. Мужчине вынесли обвинение по статьям «Убийство малолетнего» и «Истязание малолетнего».

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