Канье Уэст появился на интервью в черном костюме в стиле ку-клукс-клана

В Сети опубликовали новый провокационный образ рэпера Канье Уэста. Артист появился в черном халате и капюшоне в стиле ку-клукс-клана (ККК), фрагмент выложил The Art of Dialogue в соцсети X .

Сам музыкант заявил, что плащ сшили в дополнение к похожему наряду, в котором он появился на публике в начале марта. Это был костюм члена ККК — накидка с остроконечным капюшоном.

Уэст не объяснил, что подвигло его появиться на интервью в таком виде. Он отметил, что сначала собирался надеть белый костюм, но побоялся.

Ку-клукс-клан — это ультраправая расистская террористическая организация в Америке. Она поддерживает превосходство белых. У членов группы есть своя униформа — белый халат и конусообразный головной убор.

Ранее экипаж круизного лайнера австралийской компании P&O Cruises Australia появился на борту в костюмах, напоминающих одежду членов ККК. Представитель организации объяснил, что наряды изображали «перевернутые снежные конусы». Пассажиры негативно отреагировали на перфоманс, и компания извинилась за случившееся.