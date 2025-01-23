Экипаж круизного лайнера встретил пассажиров в униформе Ку-клукс-клана

Пассажиры круизного лайнера австралийской компании P&O Cruises Australia были ошарашены, когда на борту их встретил персонал в костюмах, напоминающих одежду Ку-клукс-клана (ККК). Об этом сообщил сайт News.com.au .

В Сети теперь вирусится видеоролик с места событий. Один из пассажиров заснял идущий персонал в белой одежде и конусообразных масках.

Позже представитель компании объяснил, эти наряды изображали «перевернутые снежные конусы». После негативной реакции людей члены экипажа немедленно переоделись.

«Мы сожалеем, если этот случай оскорбил наших гостей», — заявили в P&O Cruises Australia.

Ку-клукс-клан — это ультраправая расистская террористическая организация в США. Она отстаивает такие идеи, как превосходство белых. У членов Ку-клукс-клана есть своя униформа — белый халат и конусообразный головной убор.