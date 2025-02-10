Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил об уходе в отставку

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что уйдет в отставку 12 февраля, чтобы парламенту не пришлось объявлять ему импичмент. Об этом он сообщил во время брифинга .

Срок полномочий Йоханниса истек 21 декабря 2024 года, однако с того момента он продолжал исполнять обязанности президента, пока в государстве не выберут нового главу. Выборы были запланированы на 4 мая 2025 года.

Не дожидаясь этой даты, партии «Альянс за объединение румын» и «Спасите Румынию S.O.S» выступили с инициативой собирать голоса за отставку президента. Румынский парламент обещал рассмотреть этот вопрос 11 февраля.

«Это необоснованный подход, поскольку я никогда — повторяю, никогда — не нарушал конституцию. И это проигрышный ход, потому что отсюда все проигрывают, никто не выигрывает. <…> Чтобы избавить Румынию и ее граждан от этого кризиса, я ухожу в отставку с поста президента», — сказал Йоханнис.