Возможный кандидат в президенты Румынии Диана Шошоакэ выступила с призывом незамедлительно прекратить финансовую поддержку Украины и отменить санкции против России. Она подчеркнула, что это станет центральным вопросом на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в мае, сообщило РИА «Новости» .

Шошоакэ, известный в Румынии политик, известна своими резкими высказываниями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Весной 2023 года она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предусматривал разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части ее территорий.

В ответ на это Министерство иностранных дел Украины заявило, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор призналась, что столкнулась с угрозами от украинского МИДа из-за своей инициативы. Осенью 2024 года Шошоакэ баллотировалась на пост президента Румынии, однако Конституционный суд аннулировал ее регистрацию.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп готов ввести более строгие санкции против России. Он считает, что таким образом можно будет повлиять на завершение конфликта на территории Украины.