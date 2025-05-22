Кандидат на пост президента Польши купил оружие из-за боязни России

Кандидат на пост президента Польши Кароль Навроцкий приобрел пистолет после того, как на него завели уголовное дело в России. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала журналиста Славомира Ментцена.

Навроцкого объявили в розыск в России по делу об уничтожении памятников советским воинам, чем он до сих пор продолжает заниматься в должности директора Института национальной памяти.

«Когда меня начали преследовать в России, мне грозила смерть за ликвидацию советских объектов. После длительной процедуры, дополнительных тестов и подготовки мне предоставили доступ к личному оружию, поскольку моей жизни угрожала опасность», — сказал он.

Ранее Навроцкий и представляющий правящую партию «Гражданская платформа» мэр Варшавы Рафал Тшасковский прошли во второй тур президентских выборов в Польше, который пройдет 1 июня.