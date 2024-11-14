Кандидат в постпреды США при ООН поменяла свою позицию по Украине

CNN: кандидат в постпреды США при ООН Стефаник изменила мнение по Украине

Член палаты представителей американского конгресса республиканка Элиз Стефаник, претендующая на пост постпреда при ООН в новой администрации Дональда Трампа, поменяла свою позицию по Украине. Об этом сообщила телекомпания CNN .

По данным журналистов, в 2022 году Стефаник призывала НАТО предоставить Украин членство и выступала за масштабную военную помощь ВСУ.

Но после получения статуса кандидата на должность постпреда при ООН ее пресс-секретарь Али Блэк в беседе с телеканалом отказалась уточнять, по-прежнему ли конгрессмен выступает за вступление Украины в НАТО.

«Стефаник полностью поддерживает политику Трампа по установлению мира через силу. В вопросе лучших способов прекращения войны на Украине она будет следовать его указаниям как главнокомандующего», — подчеркнула Блэк.

Авторы материала заметили, что отсутствие прямого ответа на вопрос о членстве Украины в НАТО «резко контрастирует» с риторикой Стефаник в 2022 году.