Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил о планах позвонить Путину при избрании

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в случае своей победы на выборах планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Своими планами политик поделился в интервью изданию Stern.

«Если для этого будет повод и согласие между европейскими и трансатлантическими партнерами, то, конечно, разговор состоится», — сказал он.

По словам Мерца, он готов обсудить с российскими властями ультиматум о прекращении атак по инфраструктуре Украины. Причем для этого ФРГ предоставит только 24 часа, иначе будут сняты ограничения на использование ВСУ поставленных западных вооружений.

После новостей о распаде коалиционного правительства ФРГ и возможности досрочных выборов американский предприниматель Илон Маск обрушился с критикой на немецкого канцлера Олафа Шольца, назвав его глупцом. В ответ немецкий политик проигнорировал оскорбление в свой адрес.