Кандидат в канцлеры ФРГ от партии АдГ Вайдель заявила, что хочет мира на Украине

Передача ракет Taurus Украине сделает Германию участницей конфликта. Об этом напомнила кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель на пресс-конференции, трансляцию которой вели в соцсети Х .

Политик подчеркнула, что выступает за установление мира на Украине и прекращение поставок этой стране оружия.

«Мы хотим мира на Украине, мы не хотим каких-либо поставок оружия, мы не хотим никаких танков, мы не хотим никаких ракет! Мы не хотим поставок ракет Taurus Украине, которые сделают Германию участником конфликта!» — заявила Вайдель.

Она также назвала АдГ партией мира.

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил уверенность в своем переизбрании в 2025 году. Он заявил, что СДПГ возглавит следующее правительство.