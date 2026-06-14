Несколько тысяч неофашистов и антифашистов вышли на улицы Рима

Тысячи неофашистов и антифашистов вышли на улицы Рима. По данным агентства ANSA , среди участников — люди ультраправых взглядов, которые взывали к итальянскому диктатору Бенито Муссолини.

Она из групп выступает в поддержку закона для борьбы с незаконной и чрезмерной миграцией и требует вернуть иностранцев в страны происхождения. Движение выступает за выдворение в том числе законно находящихся в Италии переселенцев, если они работают в рабских условиях и нарушают трудовое законодательство.

Однако недалеко прошли еще одни демонстранты. Их лозунг — «нет расизму и насилию». Антифашистские участники выступили с антивоенными и антиправительственными заявлениями.