Кандидат Навроцкий взял лидерство во втором туре президентских выборов в Польше

Во втором туре президентских выборов в Польше лидирует кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Об этом сообщил телеканал TVP Info , со ссылкой на центр Ipsos.

Навроцкий опередил соперника с результатом 51% голосов. Рафал Тшасковский, кандидат от правящей «Гражданской коалиции», набирает 49%. Разрыв между ними увеличился до двух процентных пунктов.

При этом экзитполы, опубликованные 1 июня, предсказывали победу Тшасковскому с минимальным преимуществом в 50,3%.

Ранее Кароль Навроцкий предложил Рафалу Тшасковскому пройти совместный тест на наркотики. Он отметил, что общественное мнение должно знать, какие субстанции присутствуют в их организмах.

Такое предложение от политика последовало после дебатов 23 мая. На них Навроцкий положил в рот пакетик с неизвестным веществом. В Сети решили, что это могут быть наркотики. Сам кандидат в президенты объяснил, что использовал никотиновый «пауч».