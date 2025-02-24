Канадцы потребовали лишить Маска гражданства

Американский предприниматель Илон Маск может лишиться паспорта Канады, который получил благодаря матери, модели и диетологу Мэй Маск, уроженке провинции Саскачеван. Как сообщила The Guardian , петицию на этот счет подписали более 150 тысяч человек.

Ее создали писательница Квалида Рид и член Палаты общин Канады от партии «Новые демократы» Чарли Ангус.

Авторы инициативы подчеркнули, что деятельность Маска противоречит национальным интересам Канады, а его близкие отношения с президентом США Дональдом Трампом превратили предпринимателя в члена иностранного правительства.

Рид и Ангус обратились к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с требованием лишить Илона Маска гражданства и забрать у него паспорт. Для рассмотрения подобных петиций на правительственном уровне достаточно 500 подписей. Заявление противников Маска уже преодолело этот порог и продолжает набирать новых сторонников.

Президент США Дональд Трамп еще до своего избрания угрожал властям Канады введением пошлин на все товары, если страна не согласится стать 51-м штатом. Но дальше угроз дело не пошло. В начале февраля после встречи с премьер-министром Джастином Трюдо американский лидер отложил решение о пошлинах на 30 дней.