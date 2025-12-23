Канадская провинция захотела отсоединиться от страны

CBC: в провинции Альберта одобрили петицию об отделении от Канады

Законодательное собрание провинции Альберта поддержало петицию о выходе из состава страны. Об этом сообщило издание CBC .

Благодаря одобрению властей инициаторы отделения провинции из организации Alberta Prosperity Project начнут собирать подписи граждан для проведения референдума. Структура назначит финансового директора, после чего получит четыре месяца на сбор собрать почти 178 тысяч подписей в поддержку инициативы.

По информации издания, законодательное собрание Альберты уже принимало петицию за оставление провинции в составе Канады. Если граждане решат проводить референдум, голосование назначат на дату не позднее 18 октября 2027 года — дня следующих всеобщих выборов в провинции.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Канада выразила желание присоединиться к проекту США по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол». Во время выступления в Овальном кабинете он пообещал «что-нибудь придумать».