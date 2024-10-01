Эпидемиолог Можайской больницы напомнил о первых действиях при укусе животных

В конце сентября мировое сообщество отметило Всемирный день борьбы против бешенства, напоминая о важности профилактики этой опасной болезни. Бешенство, к сожалению, неизлечимо, но его можно предотвратить, если вовремя обратиться за медицинской помощью.

Даже небольшая ранка от укуса дикого животного может нести смертельную опасность, если это животное заражено вирусом.

«Попадая в организм, вирус вызывает симптомы общего недомогания: головную боль, слабость, апатию, снижение аппетита, небольшую температуру, боли в животе и рвоту. На фоне поражения нервной системы больной испытывает болезненные спазмы мышц глотки и гортани, судороги и икоту. Болезнь переходит в стадию, финалом которой служит паралич и неминуемая смерть», — рассказал врач-эпидемиолог Можайской больницы Михаил Калинин.

При укусе диким животным важно немедленно обратиться за медицинской помощью. В травматологическом отделении Можайской больницы пострадавшему обработают рану, сделают антирабическую прививку и введут антирабический иммуноглобулин.

«К врачам-травматологам Можайской больницы обращаются не только после укусов диких животных. В большинстве случаев это укусы домашних питомцев, которые не были привиты от бешенства. Пренебрежение такой профилактической мерой может иметь трагические последствия для жизни и самого животного, и человека», — отметил врач-травматолог Михаил Зайцев.

Напомним, что травматологическое отделение Можайской больницы работает круглосуточно без выходных и праздников. Медики готовы оказать помощь любому обратившемуся после укусов диких или домашних животных.

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