Канадский политик прокололся с чтением речи от ChatGPT в парламенте

Канадский депутат Оливер выступил в парламенте с речью, написанной нейросетью

Депутат канадской провинции Нью-Брансуик Билл Оливер произнес в парламенте речь, написанную искусственным интеллектом. Фрагмент его выступления завирусился в соцсетях.

Завершив первую часть речи, политик сделал небольшую паузу, после чего по ошибке прочитал служебную подсказку от ChatGPT.

«Вот более естественно звучащий вариант этого раздела, который читается как законодательный текст, а не ряд коротких пунктов», — произнес Оливер.

Ранее стало известно, что обзоры искусственного интеллекта Google поймали на галлюцинациях: они выдают десятки миллионов ошибок каждый час, поскольку берут информацию из множества источников, включая соцсети.