Канадец сбросил 136 килограммов и раскрыл свой секрет похудения

Располневший на удаленной работе до 254 килограммов житель Канады Джесси Малли за четыре года избавился почти от половины лишнего веса. В беседе с британской газетой Daily Mail он рассказал, как смог похудеть и почему поставил перед собой цель больше никогда не толстеть.

Малли подчеркнул, что на удаленной работе в технической поддержке питался исключительно фаст-фудом и много времени проводил за компьютерными играми. Дошло до того, что кухонные весы уже не могли показать его точный вес, потому что им не хватало делений.

Канадец добавил, что несколько раз садился на диеты, но все заканчивалось очередным срывом и набором еще большего веса.

По его словам, в Youtube мужчина наткнулся на мотивирующий ролик, авторы которого пообещали раскрыть секрет борьбы с ожирением. По словам Малли, единственное, что он вынес из увиденного, что никогда нельзя сдаваться и нужно продолжать идти к поставленной цели.

Мужчина подчеркнул, что это вдохновило его сильно изменить образ жизни. Он пересмотрел питание, отказался от лифта, а для игр купил VR-шлем, чтобы больше двигаться.

«Даже если прогресс будет медленным, даже если мне будет морально тяжело, даже если я буду иногда срываться, я знаю, что просто так не сдамся», — заявил Малли.

Следующим важным шагом канадца стали его походы в спортзал. В прошлом году он сделал операцию для удаления обвисшей кожи. Канадец заявил, что после серьезных изменений полюбил свой новый вид больше, чем еду.

Ранее тренер-нутрициолог Юрий Брабечан предостерег худеющих от некоторых продуктов, которые хоть и входят в рацион здоровой пищи, но по своей калорийности превосходят вредную еду. По словам специалиста, к ним относятся финики, орехи макадамия, семечки, а также гранола.