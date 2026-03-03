Нутрициолог Брабечан перечислил продукты, которые мешают похудеть

Некоторые продукты, которые кажутся безобидными, могут содержать неожиданно много калорий и препятствовать снижению веса. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

Он отметил, что финики, которые часто считаются здоровой альтернативой сладкому, на самом деле достаточно калорийны: один финик содержит 20–25 ккал, а горсть из шести-восьми штук — уже 120–200 ккал. Кроме того, в категорию высококалорийных продуктов попадают и другие закуски, например, макадамия и семечки.

«Маркетинг продает гранолу как фитнес-завтрак. В реальности 100 грамм гранолы — это 400–500 ккал из-за сахара, меда, масел и орехов», — подчеркнул Брабечан.

Также специалист обратил внимание на то, что даже в салат «Цезарь», который часто заказывают те, кто следит за фигурой, входят высококалорийные ингредиенты: соус на майонезной основе, жареная курица, сухарики и сыр. Вся порция такого салата может составлять до 700 калорий.

Кроме того, по словам тренера, влиять на фигуру может еще сало, маленькие конфеты и булочки. Например, в одной штучке «Рафаэлло» — 60 калорий, а три штучки к чаю — это уже 180 ккал. Булочка с корицей и кремом или глазурью может содержать 250–400 ккал.