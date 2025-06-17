Канада ввела санкции против бывшей жены Путина и дочери Ельцина

Канадские власти внесли в санкционный список экс-жену главы государства Владимира Путина Людмилу Очеретную и дочь бывшего президента страны Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву. Постановление опубликовали на правительственном сайте Канады.

В документе указали, что ограничения вводят в отношении Очеретной, которая раньше носила фамилию Путина и в девичестве была Шкребневой. Ее нынешний супруг Артур Очеретный тоже подпал под санкции.

Дальние родственники Путина тоже оказались в списках Канады. Речь идет о Михаиле Путине и Михаиле Шеломове. Активы попавших под санкции заблокируют в канадских банках. Кроме того, для них будут недоступны любые коммерческие сделки с организациями страны.

Накануне премьер-министр Канады Марк Карни пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому расширить санкции против России. Также Украина получит новый пакет военной помощи на 1,48 миллиарда долларов.