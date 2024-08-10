Канада включила в список санкций сына Лукашенко

МИД Канады добавил в перечень санкций против Белоруссии сына белорусского президента Александра Лукашенко Николая. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление канадского министерства.

«Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада вводит санкции против десяти лиц и шести организаций в соответствии с Положением о специальных экономических мерах», — заявили в ведомстве.

Министерство отметило, что включенные в санкционный перечень лица подвергаются ограничениям в честь четвертой годовщины якобы сфальсифицированных выборов президента в Белоруссии.

Ранее ЕС ввел санкции против гендиректора БелТА Ирины Акулович. Также в ограничительный список попали некоторые журналисты и силовики страны. Оказавшихся в санкционном перечне людей обвинили в «нарушениях прав человека» и «внутренних репрессиях».