ЕС ввел санкции против гендиректора БелТА и белорусских журналистов

Евросоюз включил в санкционный список гендиректора БелТА Ирину Акулович, а также ряд белорусских журналистов и силовиков. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Под санкции попали 28 человек, их обвинили во «внутренних репрессиях» и «нарушениях прав человека». По данным пресс-службы, в список попал экс-руководитель пресс-службы президента Александра Лукашенко Дмитрий Жук и ведущий телепрограммы «Сенат» на телеканале СТВ Никита Рачиловский.

Евросоюз также ввел санкции в отношении двух заместителей главы Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД, некоторых судей, глав исправительных учреждений и прокуроров.

«Всего ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии сейчас применяются к 261 физическому лицу и 37 организациям», — заключили в пресс-службе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Белый дом ввести санкции против американской тюрьмы в городе Батнер. Она отметила, что в исправительном учреждении не соблюдаются права человека и регулярно гибнут люди.