Премьер Канады Трюдо поддержал отмену запрета для ВСУ на дальнобойное оружие

Угроза втягивания в конфликт с Россией не должна помешать отмене запретов на использование ВСУ дальнобойного вооружения по своему усмотрению. Как сообщил сайт NSNews , с таким заявлением выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Он подчеркнул, что обстрелы вглубь российской территории остановят регулярные удары по Украине.

«Канада полностью поддерживает Украину в использовании оружия дальнего действия», — заявил Трюдо.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ходе выступления на Совете Безопасности международной организации заявил, что снятие ограничений на использование ВСУ дальнобойного оружия станет считаться объявлением войны России со стороны государств НАТО и повлечет ответные действия.

Дипломат подчеркнул, что страны Запада по старой привычке не смогут переложить ответственность на Украину, так как использование дальнобойных ракет невозможно без участия иностранных военных специалистов.