В 2023 году Россия обратилась к Канаде с официальным запросом на экстрадицию украинского националиста Ярослава Гунько. Однако Оттава дважды отказала, ссылаясь на необоснованные причины, заявил в интервью РИА «Новости» посол России в этой стране Олег Степанов.

«Канадская сторона дважды отклонила его под нелепыми предлогами: сначала заявив об отсутствии механизмов правовой помощи между нашими странами, затем сославшись на якобы недостаточную доказательную базу», — сообщил Степанов.

Дипломат отметил, что Россия строго следует нормам международного права, включая Конвенцию ООН «О неприменимости сроков давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности», принятую в 1968 году.

СК РФ установил, что Гунько и его соучастники причастны к гибели более 500 советских людей, среди которых были евреи и поляки. Генпрокуратура объявила его в международный розыск и передала Канаду доказательства его преступлений.