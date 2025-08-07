Камбоджа выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет предложил Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Соответствующее письмо в комитет направил камбоджийский премьер-министр Хун Манет, сообщило Камбоджийское агентство печати .

«Как премьер-министр Королевства Камбоджа имею честь официально выдвинуть кандидатуру достопочтенного 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в знак признания его исторического вклада в дело укрепления мира во всем мире», — указано в письме.

Он отметил, что это не только его личная признательность, но и глубокая благодарность всего камбоджийского народа.

Премьер-министр заявил, что своевременное вмешательство американского президента предотвратило возможный разрушительный конфликт. Это решение сыграло ключевую роль в спасении жизней и открыло перспективы для восстановления мира между двумя странами.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира. Также конгрессмен от Республиканской партии Бадди Картер предложил выдвинуть президента США на Нобелевскую премию за его усилия по урегулированию конфликта между Израилем и Ираном.