Камала Харрис намекнула на участие в президентских выборах в 2028 году

Бывший вице-президент США Камала Харрис допустила, что снова будет баллотироваться на выборы главы государства в 2028 году. Об этом она заявила в интервью «Би-би-си» .

На соответствующий вопрос журналиста политик ответила «возможно».

По мнению источников, Харрис находится в числе аутсайдеров в борьбе за место кандидата от демократов и подвергается осуждению. Одной из причин прошлого поражения считают ее слабость как лидера.

«Всю свою карьеру я посвятила служению обществу, и это у меня в крови. Если бы я прислушивалась к опросам, я бы не баллотировалась ни на первую, ни на вторую должность. И уж точно не сидела бы здесь», — подчеркнула бывший вице-президент США.

Ранее действующий американский лидер Дональд Трамп заподозрил Камалу Харрис в коррупции. Он призвал провести расследование о вероятных выплатах знаменитостям за поддержку ее предвыборной кампании.