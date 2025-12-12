Каллас заявила о потрясении из-за коррупционного скандала в ЕС

Скандал с мошенничеством, из-за которого задержали экс-главу евродипломатии Федерику Могерини, потряс Евросоюз. Об этом заявила нынешняя Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее слова привел Euractiv .

Каллас выступала с докладом около получаса, но за это время почти не предложила конкретных идей. Ответив всего на три вопроса слушателей, она удалилась, сообщив, что ей нужно подключиться к видеоконференции «коалиции желающих».

Могерини стала фигурантом дела о мошенничестве 2 декабря. Ее задержали, а в Колледже Европы, где она была ректором, прошли обыски. На следующий день чиновницу освободили из-под стражи, и она объявила, что уходит с поста руководителя учебного заведения.