Каллас ушла от ответа на острый вопрос по Израилю
Евросоюз не решил, как реагировать на действия Израиля в Газе
Глава европейской дипломатии Кая Каллас не смогла сказать, какие именно меры Евросоюз готов принять против Израиля, если ситуация в секторе Газа не изменится. Об этом сообщило РИА «Новости».
Ранее главы МИД стран Евросоюза обсуждали, как Израиль соблюдает соглашение об ассоциации с ЕС, где прописано уважение к правам человека и демократии.
Каллас еще в мае говорила, что большинство стран поддержали идею пересмотреть это соглашение — Израиль по нему получает ряд торговых бенефиций
Теперь же на вопрос журналиста о прямых мерах давления на Израиль из-за ситуации в Газе Каллас предложила просто посмотреть текст соглашения, не сказав ничего конкретного.
По словам главы дипломатии ЕС, сейчас главное изменить ситуацию на земле, помочь людям в Газе и остановить страдания мирных жителей.
Каллас добавила, что Евросоюз продолжит работать над тем, чтобы в Газу попадала гуманитарная помощь.
Израиль проводит военную операцию в секторе Газа с октября 2023 года. На такие меры израильские власти пошли после кровопролитной атаки боевиков ХАМАС — те прорвались в приграничные районы и за несколько часов вырезали более 1200 человек.
Почти всех организаторов этой атаки Израиль уже ликвидировал.