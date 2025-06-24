Каллас ушла от ответа на острый вопрос по Израилю

Евросоюз не решил, как реагировать на действия Израиля в Газе

Глава европейской дипломатии Кая Каллас не смогла сказать, какие именно меры Евросоюз готов принять против Израиля, если ситуация в секторе Газа не изменится. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Ранее главы МИД стран Евросоюза обсуждали, как Израиль соблюдает соглашение об ассоциации с ЕС, где прописано уважение к правам человека и демократии.

Каллас еще в мае говорила, что большинство стран поддержали идею пересмотреть это соглашение — Израиль по нему получает ряд торговых бенефиций

Теперь же на вопрос журналиста о прямых мерах давления на Израиль из-за ситуации в Газе Каллас предложила просто посмотреть текст соглашения, не сказав ничего конкретного.

По словам главы дипломатии ЕС, сейчас главное изменить ситуацию на земле, помочь людям в Газе и остановить страдания мирных жителей.

Каллас добавила, что Евросоюз продолжит работать над тем, чтобы в Газу попадала гуманитарная помощь.

Израиль проводит военную операцию в секторе Газа с октября 2023 года. На такие меры израильские власти пошли после кровопролитной атаки боевиков ХАМАС — те прорвались в приграничные районы и за несколько часов вырезали более 1200 человек.

Почти всех организаторов этой атаки Израиль уже ликвидировал.