Глава евродипломатии Кая Каллас стремится переманить американского лидера на свою сторону в украинском конфликте. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Он объяснил, что именно по этой причине глава евродипломатии поддержала атаку США на Венесуэлу,

«Она многому научилась, и сейчас попробует заставить Трампа сменить сторону в украинском конфликте, чтобы использовать в своих интересах. Но это не поможет», — подчеркнул эксперт.

Макгрегор добавил, что нет никаких сигналов, свидетельствующих о том, что стратегия главы евродипломатии сработает. По его словам, несмотря на нежизнеспособность этой идеи, Каллас продолжит ее придерживаться.

Ранее Трамп заявил, что власть над Венесуэлой принадлежит американцам. Он назвал республику мертвой страной, которую необходимо возродить с помощью больших инвестиций со стороны нефтяных компаний.

Американский лидер отметил, что США контролируют ситуацию и занимаются людьми, которые «только что приняли присягу».