Эстонский суд заставил Каллас извиниться за ложь в соцсетях

Эстонский суд рассмотрел иск о клевете со стороны главы европейской дипломатии Каи Каллас. После этого политик опубликовала официальные извинения в Facebook*, сообщил EADaily.

По данным издания, судья обязал Каллас принести публичные извинения фонду «В защиту семьи и традиции» (SAPTK) после обвинений в нападении на сотрудников полиции в Эстонии.

Также глава Евродипломатии обвинила общественников в организации несанкционированного митинга в Таллинне осенью 2021 года. Тогда местный депутат Варро Вооглайд обратился в суд за восстановлением справедливости и защитой репутации.

В 2024 году Харьюский уездный суд признал заявления Калас не соответствующими действительности. Пользователи Сети, комментируя публикацию политика, призвали ее не ограничиваться извинениями перед фондом, но и попросить прощения у всех граждан страны.

Ранее глава дипломатии ЕС призвала усилить давление на Россию с помощью санкций и призвала не верить заявлениям о проигрыше Украины.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.