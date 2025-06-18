Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выступила с призывом к изучению русского языка в случае прекращения помощи ВСУ. Ее заявления привела газета The Guardian .

«Процитирую моего друга, генерального секретаря НАТО Марка Рютте: если мы не поможем Украине и дальше, то нам всем следует начать учить русский язык», — сказала Каллас.

Политик вновь заявила о якобы нарастающей угрозе безопасности Европы со стороны России. Она призвала руководителей стран ЕС к усилению антироссийских санкций и введению нового, 18-го пакета ограничений.

Накануне Кая Каллас заявила, что Евросоюз навсегда перекроет кран с российским газом к концу 2027 года и откажется от импорта. По ее словам, уже сейчас Европа смогла существенно сократить свою зависимость от российских энергетических ресурсов.