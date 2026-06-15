Каллас предложила внести всех участников СВО в черный список ЕС

Европейская комиссия предложила поименно занести всех российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в санкционный список. С соответствующим заявлением выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Политика спросили, как именно она намерена реализовать свой план по тотальному запрету на посещение Европы для всех бойцов СВО. В ответ Каллас сообщила, что у союза есть разведывательная информация о причастных лицах.

«Мы, конечно, имеем разведданные о лицах, которые участвовали в войне, нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз. Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно», — пояснила дипломат.

Ранее страны ЕС сообщили о возможном лишении Каллас полномочий главы дипломатической службы.