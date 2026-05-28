Каллас подтвердила, что США эвакуируют дипломатов из Киева
Американское посольство покинет Киев, но европейские дипломаты всех стран Евросоюза останутся. Об этом по прибытии на неформальную встречу глав МИД европейских государств заявила глава евродипломатии Кая Каллас, сообщил ТАСС.
По ее словам, все западные посольства эвакуировались из украинской столицы. Исключением стало только американское диппредставительство, которое всерьез отнеслось к предупреждению МИД России.
Ранее Россия сообщила, что военные будут системно и последовательно бить по предприятиям украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам. Дипведомство рекомендовало иностранцам как можно быстрее эвакуироваться из Киева.
Европейские страны отказались вывозить сотрудников своих посольств. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией отметил, что у ЕС есть лишние дипломаты.