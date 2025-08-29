ЕК разрабатывает схему передачи почти €200 млрд замороженных активов России Киеву

Европейская комиссия начала разрабатывать механизм, позволяющий перевести почти 200 миллиардов евро заблокированных российских активов на восстановление Украины после завершения конфликта. Об этом сообщило Politico .

По информации источника, ЕС проверяет готовность правительств к переводу средств в более рискованные инвестиции, которые могут усилить давление на Россию и принести Украине дополнительную прибыль.

Сторонники таких мер рассматривают их как шаг к возможному изъятию активов и передаче киевскому режиму в наказание за отказ российской стороны выплачивать компенсацию после завершения войны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что работа над использованием замороженных активов России продолжается, ресурсы якобы должны внести вклад в восстановление Украины.

При этом схема не предусматривает немедленной конфискации активов, против чего выступает большинство стран ЕС из-за финансовых и юридических рисков.

Ранее в США нашли неожиданный путь использования замороженных активов России.