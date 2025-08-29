ЕК разрабатывает схему передачи почти €200 млрд замороженных активов России Киеву
Politico: ЕК разработает механизм перевода Украине 200 млрд евро активов России
Европейская комиссия начала разрабатывать механизм, позволяющий перевести почти 200 миллиардов евро заблокированных российских активов на восстановление Украины после завершения конфликта. Об этом сообщило Politico.
По информации источника, ЕС проверяет готовность правительств к переводу средств в более рискованные инвестиции, которые могут усилить давление на Россию и принести Украине дополнительную прибыль.
Сторонники таких мер рассматривают их как шаг к возможному изъятию активов и передаче киевскому режиму в наказание за отказ российской стороны выплачивать компенсацию после завершения войны.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что работа над использованием замороженных активов России продолжается, ресурсы якобы должны внести вклад в восстановление Украины.
При этом схема не предусматривает немедленной конфискации активов, против чего выступает большинство стран ЕС из-за финансовых и юридических рисков.
