Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на брифинге в Сербии не смогла перечислить три ветви власти. Назвав исполнительную руководящей, она пожаловалась на усталость, сообщили «Известия» .

Глава евродипломатии приехала в Сербию на переговоры с премьер-министром Джуро Мацутом и председателем Скупщины Аной Брнабич. Обсудив реформы, направленные на евроинтеграцию, она выступила перед журналистами. Каллас заявила, что одним из принципов Евросоюза является разделение властей, а потом ее язык начал заплетаться.

«У вас есть испол… у вас есть, у вас есть законодательная власть, у вас есть руководящая власть, потом у вас есть законодательн… то есть я имею в виду суды. Извините, это была очень долгая неделя», — сказала она.

Каллас уже попадала в неловкое положение. Она назвала поездки в Европу привилегией и призвала атаковать Россию, чем заслужила звание самой глупой женщины в Евросоюзе.