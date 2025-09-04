Каллас назвала слова Путина о победе СССР и Китая над нацизмом чем-то новеньким

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отреагировала на высказывания Владимира Путина о роли СССР и Китая во Второй мировой войне. Своим мнением она поделилась на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС.

Каллас заявила, что слова российского президента о совместной победе Москвы и Пекина над нацизмом стали для нее «чем-то новеньким» и вызвали вопросы с точки зрения исторической достоверности.

Ранее Путин, выступая в преддверии визита в Китай, отметил, что именно народы СССР и Китая приняли на себя основной удар во Второй мировой, понесли самые тяжелые потери. Он подчеркнул, что Москва и Пекин совместно осуждают попытки пересмотра итогов войны и фальсификации исторической правды, включая героизацию нацистов и милитаристов.