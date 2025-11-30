Каллас назвала обоснованными страхи Бельгии из-за российских активов

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас поддержала опасения Бельгии о возможном использовании замороженных российских активов. В интервью испанской газете El País она призвала все страны ЕС разделить потенциальные риски такого шага.

«У Бельгии обоснованные опасения. Прежде всего необходимо снизить риски, а затем распределить бремя этих рисков по общему согласию. Это возможно при наличии политической воли», — сказала Каллас.

Страны ЕС планируют выделить до 140 миллиардов евро на помощь Украине из замороженных активов России. Большая часть этих средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Возвращение этих денег Украине возможно только при условии, что она получит компенсацию от России.

С осени в Европе обсуждают возможность использования российских активов для предоставления кредита Украине.

Решение о судьбе российских замороженных активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что скоро представит предложения по конфискации. По ее словам, документ с вариантами уже готов, и сейчас идет работа над юридическим текстом. Фон дер Ляйен подчеркнула, что активы будут использованы для поддержки Украины.